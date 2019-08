La pluie de retour au Maroc avant Aïd Al-Adha

Houcine Youaabed a indiqué que des averses orageuses sont prévues dans certaines régions du Maroc. Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a affirmé que des nuages instables avec pluies concerneront les reliefs de l’Atlas dans les prochaines 48 heures, précisant toutefois que le temps sera chaud dans le sud-est du Royaume, les plaines intérieures et les provinces du Sud.

Youaabed a également souligné que le thermomètre affichera entre 40 et 45 degrés à Errachidia, Zagora, Tata et Assa Azag, entre 25 et 31 degrés dans les régions côtières et entre 30 et 36 degrés dans le nord.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 8 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps chaud sur le Sud-est, le Sud, l’Oriental, le Rif et les plaines intérieures.

– Formations brumeuses et nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre. – Nuages bas denses avec bruine locales sur les côtes entre Ifni et Tarfaya la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec des averses orageuses par endroits sur les reliefs de l’Atlas, leurs plaines Ouest, le Sud-est, le Saiss et les hauts plateaux orientaux.

– Remontée de nuages tropicaux sur le Sud de pays avec ondées éparses et parfois orageuses. – Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs. – Chasse-sables par endroits sur le Sud de l’oriental.

– Vent faible à modéré de secteur Nord près des côtes, de secteur sud sur le Sud de l’Oriental et variable ailleurs. – Température minimale de l’ordre de 17/23°C sur les reliefs, les côtes et les plaines atlantiques et l’Ouest des provinces Sud, 22/27°C sur la Méditerranée, le Saiss, l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss et les versants sud-est et de 27/32°C sur le Sud-est du pays et l’Est des provinces Sud.

– Température maximale de l’ordre de 25/32°C sur l’Atlas et près des côtes atlantiques, 32/38°C sur la Méditerranée, le Tangérois, les plaines atlantiques et le Nord-ouest des provinces Sud, 38/44°C sur l’Oriental, le Rif, le Saiss, les plaines intérieures, le Souss, les versants Sud-est et les provinces Sud et de 42/46°C sur le sud-Est du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le détroit, mer peu agitée temporairement peu agitée à agitée, tôt le matin, entre Laayoune et Lagouira.

S.L.