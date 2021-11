La pluie bientôt de retour au Maroc ?

Houcine Youaabed a indiqué les températures seront basses pendant la semaine au niveau de l’Atlas, du Rif, de l’Oriental et du sud.

Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a affirmé que le temps froid avec gelée locale la nuit et le matin se poursuivra dans plusieurs régions, précisant que le temps restera stable en journée.

La même source précise que des nuages denses, accompagnés de brouillard, se formeront au niveau des côtes atlantiques et dans le nord des provinces du sud.

Quant au retour de la pluie au Maroc, Youaabed a assuré que le temps est stable en ce début de semaine, ce qui empêche de prévoir s’il pleuvra dans les prochains jours.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 17 novembre, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps assez froid la nuit et la matinée sur les reliefs et les Hauts plateaux.

– Nuages bas fréquents sur les plaines atlantiques Nord et Centre avec formations brumeuses par endroits.

– Passages nuageux sur les provinces Sud avec quelques ondées par endroits.

– Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas et avec risque de quelques gouttes éparses.

– Passages nuageux denses sur l’Ouest de la Méditerranée avec pluies ou averses par endroits.

– Rafales de vents assez fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

– Températures minimales de l’ordre de -01/04°C sur l’Atlas, 02/07°C sur l’Oriental, les versants Sud-Est, le Rif et les plateaux de phosphates, 08/13°C sur les plaines Nord et Centre, le Souss, l’extrême Sud-Est et le Nord-Est des provinces Sud et de 14/22°C sur l’Ouest et le Sud des provinces Sahariennes.

– Températures maximales de l’ordre de 10/16°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 17/23°C sur la Méditerranée, les versants Sud-Est, les plaines Nord et Centre et le Nord des provinces Sud, 24/30°C sur le Sud des provinces Sahariennes.

– Mer agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Rabat et Tarfaya et entre Dakhla et Lagouira, peu agitée à agitée ailleurs.

H.M.