La plage Sidi Wassay est une honte pour notre pays

«Les promesses des nombreux élus qui y sont passés n’ont jamais été tenues. Sidi Wassay va de mal en pis sans que les responsables ne bougent le petit doigt. Cette région dispose de magnifiques richesses dont ces derniers ne sont pas conscients. La plage de Wassay aurait pu se transformer en poumon touristique de la région. Pourquoi ne pas arranger les routes et y installer une corniche et des installations pour attirer les vacanciers ? La situation est catastrophique”, a déploré Al Houcine Aghchane, Marocain résidant aux Etats-Unis et originaire de Massa. Dans une déclaration à Hespress, il a confié qu’il est désolé de constater que l’état de sa région se dégrade au fil des ans sans que la situation ne s’améliore.

Connue pour son camping, cette plage, envahie par les vacanciers d’ici et d’ailleurs, se transforme malheureusement en véritable poubelle, au grand dam des habitants de la région. Malgré le travail de sensibilisation mené par les associations locales, le même scénario se répète chaque année et le tableau de déchets entassés un peu partout brise le cœur. En parallèle, la région souffre également du manque d’infrastructures, ce qui a poussé dernièrement plusieurs familles souhaitant y passer leurs vacances de changer de destination.