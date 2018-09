La place de l’armée marocaine dans le monde (rapport)

Par ailleurs, un classement des plus grandes puissances militaires de la région MENA, publié en février 2018 par le site américain spécialisé Global Fire Power (GFP), avait révélé que le Maroc figure dans le top 10 des armées les plus puissantes de la région.

La même source a ajouté que les FAR puisent leur force dans la diversité du matériel dont elles disposent, ainsi que leur effectif. L’armée algérienne a également gagné trois places dans le classement et occupe actuellement la 23 ème place.