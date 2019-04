La photo d’une SDF et de son fils a ému les internautes marocains

La photo de cette femme jouant avec son enfant a enflammé le Web et fortement ému les internautes!

Voila une pauvre femme, sans domicile fixe, jouant avec son enfant sur la voie publique, dans une scène touchante où la fusion mère-enfant est d’une charge affective qui ne peut laisser indifférent.

Et c’est la raison pour laquelle cette photo a eu un impact certain sur toutes les personnes qui ont pu la voir. Un élan de solidarité en est né et un appel a été lancé, via les réseaux sociaux, afin que le lieu où se trouve cette femme et son enfant soit trouvé.

Par cette initiative humanitaire, les internautes initiateurs de cette belle action espèrent aider ces deux êtres très émouvants que les aléas de la vie n’épargnent pas. Et qui sait? Un toit décent pourra être trouvé à cette famille si touchante, démunie mais respirant une certaine joie de vivre malgré son infortune. Des conditions de vie digne pourraient aussi récompenser cette SDF et son enfant, grâce à la magie de cet instantané qui mériterait également d’être récompensée par un Prix d’une compétition photographique.

Gageons que l’appel généreux et solidaire précité sera entendu et que de bonnes nouvelles de la maman et de son enfant nous parviendront très prochainement!

Larbi Alaoui