La photo du benjamin de Feu Bastaoui fait réagir la Toile

La première apparition du fils benjamin de Feu le grand artiste marocain, Mohamed Bastaoui, a suscité la grande admiration des internautes sur la Toile.

Il s’agit de Houssam Bastaoui dont la mère, l’actrice Souad Nejjar, a publié la photo où elle est en sa compagnie. Et c’est via son compte officiel du réseau social Instagram que la comédienne marocaine a partagé la publication de cette belle photo de famille.

Aussi, à la vue de ce cliché réunissant mère et fils, de nombreux internautes, admiratifs et émus, n’ont-ils pas hésité à relever la grande ressemblance physique entre Houssam et son frère Hachem, l’ex-comédien ayant choisi de mettre un terme à sa courte carrière dans le domaine artistique.

Parmi ces internautes, certains ont fait également preuve de curiosité, en sus de leur admiration, se demandant si Hachem et Houssam Bastaoui sont frères jumeaux.

L.A.