La pass vaccinal obligatoire pour l’accès au Parlement marocain

Le pass vaccinal est désormais obligatoire pour entrer sous l’Hémicycle! Avant la tenue de sa séance publique, lundi prochain, à partir de 15 heures et réservée aux questions orales, le Parlement a pris cette mesure qui est en vigueur au Maroc depuis jeudi 21 octobre courant.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants a annoncé que la tenue de ladite séance est en conformité à ce que stipule l’article 100 de la Constitution et aux dispositions du règlement intérieur, en particulier les articles 258 à 272. Et de préciser que cette séance se tiendra en tenant compte des mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence.

Parmi ces mesures, a précisé le communiqué précité, l’obligation pour les parlementaires de présenter le pass vaccinal aux accès, aussi bien publics que privés, de l’Hémicycle.

M.R.