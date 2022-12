La page Facebook « Non au mariage avec les femmes fonctionnaires » suscite une grande polémique

Décidément, on aura tout lu comme bêtises, accusations indignes et insanités sur la Toile et ailleurs, en cette fin d’année 2022!

Concernant le Net, pas toujours net, hélas, une page sur les réseaux sociaux, osant s’intituler « Non au mariage des Marocains avec des femmes fonctionnaires! », a suscité l’indignation presque générale et a été qualifiée, à juste raison « d’humiliation pour la femme marocaine » par la majorité des citoyens.

Le contenu de ladite page a été largement partagé et commenté par les internautes et si la majorité l’a fermement condamné, certains ont donné l’impression étrange et incompréhensible d’être en accord avec l’injonction sexiste et ségrégationniste qu’il propage.

Quant à l’auteur de ce contenu misogyne, le prédicateur et youtubeur, Ilyass Lakhrissi, dit « Cheikh Sarr », il a suscité une grande polémique au sein d’un groupe fermé du réseau social Facebook, en ayant le dessein d’inciter les hommes à ne point convoler en justes noces avec des femmes qui sont fonctionnaires. Ce triste individu a osé prétendre que celles-ci sont vouées à l’échec et incapables d’être des mères idéales dans la société marocaine!

Ses assertions injustes, fausses et ne reposant sur aucun argument scientifique, coutumier ou sociétal lui ont attiré les foudres de dizaines d’internautes qui n’ont pas hésiter à lui adresser des critiques acerbes, des remontrances très dures et à lui en dire des mûres et pas des vertes.

Par ailleurs, au sein de ce groupe fermé sur Facebook, les discussions sur le sujet ont été très chaudes et animées et l’on a longuement épilogué sur la question, Certains sont même allés jusqu’à oser prétendre que le mariage d’un homme avec une femme fonctionnaire « diminue de sa virilité » (sic).

Pour étayer leur théorie abracadabrante, ceux parmi eux ayant une femme fonctionnaire ont eu recours au récit d’histoires et d’anecdotes qu’ils ont commentées entre eux, dans le but de mettre le doigt sur différentes problématiques et divers désagréments qu’ils rencontrent au quotidien, selon eux, avec leurs conjointes fonctionnaires!

Larbi Alaoui