La nouvelle chanson de Zouhair Bahaoui cartonne (VIDEO)

Zouhair Bahaoui a de quoi être heureux. Le jeune chanteur marocain a réussi à se hisser au Top 1 des tendances musicales marocaines sur YouTube. Son nouveau single « Crushi » a généré plus de 800.000 vues et plus de 47.000 likes depuis son lancement lors de la journée de Aïd Al-Adha.

La nouvelle chanson met en scène les situations qu’endurent les hommes lorsque leur compagne est enceinte. Le chanteur endure les changements d’humeur de sa campagne et lui exprime son amour durant toutes les phases de leur couple.

Le clip a été réalisé par Hamza Elyemlahi et produit par Zouhair Bahaoui, qui s’est occupé de la composition et des paroles de la chanson.

A.O.