La nièce de Latifa Raafat s’attaque à Mehdi Benkirane (VIDEO)

Mehdi Benkirane, compagnon de célébrités et ami de la diva Latifa Raafat, a suscité une grande polémique lors de son passage dans un programme digital, mardi 5 avril, en évoquant les raisons de son différend avec la chanteuse marocaine.

Plusieurs pages du réseau social « Instagram » ont commenté les propos de Mehdi Benkirane où il n’a pas vraiment révélé la raison principale de son différend avec Latifa Raafat, prétendant que c’est celle-ci qui en est la principale responsable et ce, malgré ses nombreuses tentatives de le contacter par téléphone, WhatsApp ou Instagram, selon ses dires.

« Je ne répondrai pas à cette question car elle non plus ne répond pas. Je ne suis pas hypocrite et si quelqu’un use d’hypocrisie envers moi, je baisse la tête et ‘je retire l’épine sans sang’, comme nous disons, nous les Marocains », a-t-il ajouté. Et en ce qui concerne une possible réconciliation avec la chanteuse, il a fermement assuré que nulle réconciliation n’est envisageable!

Et au moment où Latifa Raafat a préféré garder le silence sur cette affaire, sa nièce Abla Raafat, elle, s’est attaquée à Mehdi Benkirane, via son compte Instagram, dans une publication qu’elle a intitulée » Tout sauf l’hypocrisie ».

Elle y reproche à Mehdi Benkirane de se croire plus important qu’il ne l’est, son ingratitude envers des personnes qui lui ont offert leur hospitalité et de jeter de l’huile sur le feu. Elle lui reproche aussi d’être un fieffé menteur et lui conseille de se calmer et de cesser de parloter et d’affabuler. « Tu es comme la lueur de l’aurore, on ne sait si c’est encore la nuit ou c’est le jour! » a-t-elle asséné. D’autres » amabilités » vis-à-vis de Mehdi Benkirane ont suivi que nous avons préféré ne pas citer toutes.

Pour rappel, une solide amitié liait Latifa Raafat à Mehdi Benkirane qui la surnommait « Lalla mama » dans ses commentaires sur les photos qui les réunissaient lors de ses nombreuses visites chez la chanteuse. Ceci, avant que la brouille ne s’installe entre les deux et que Mehdi Benkirane ne supprime de son compte Instagram toutes ces photos, comme celles d’Almas, la fille de Latifa Raafat.

