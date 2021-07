La nièce de Latifa Raafat répond aux accusations d’une femme à l’encontre de la chanteuse (VIDEO)

Une femme a accusé la diva Latifa Raafat de s’être servi de son ovule gauche et de prétendre qu’en fait, la petite Almas est sa propre fille, et non celle de la chanteuse. Cette « révélation » a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux à laquelle Abla Raafat a tenu à répondre .

En effet, la nièce de la diva marocaine et, en même temps, gérante de la page officielle Facebook de celle-ci, a tenu à mettre les choses au clair Via son propre compte Instagram, Abla Raafat a expliqué que son intervention fait suite aux nombreuses questions sur cette affaire, aussi bien de journalistes que d’ami(e)s, Elle a ainsi souligné que l’accusatrice de sa tante est une femme prétendant résider en Arabie Saoudite, mais son identité reste encore inconnue, même si elle est apparue à visage découvert pour porter cette grave accusation sur la page qu’elle a créée sur Facebook.

De même que la nièce de Latifa Raafat a ajouté que cette femme a également prétendu avoir déposé plainte auprès du Tribunal correctionnel de Casablanca contre la célèbre chanteuse, il y a une année déjà. Une autre histoire à dormir debout puisque Latifa Raafat assure ne jamais avoir reçu de convocation ou de comparution à paraître dudit Tribunal.

En revanche, Abla Raafat a précisé que sa tante, la diva Latifa Raafat, compte avoir recours à la justice afin que cette femme réponde de son acte criminel et mensonger, accusant l’artiste de vol dans le dessein de ternir sa réputation.

Larbi Alaoui