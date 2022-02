La ministre israélienne de l’Economie en visite au Maroc

La ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Orna Barbivai, est attendue ce dimanche 20 février au Maroc, rapportent les médias hébreux.

« Au cours de son déplacement, la ministre israélienne signera un accord historique de coopération (…) qui représentera une étape importante dans la mise en place des bases économiques des relations commerciales entre le Maroc et Israël », peut-on lire dans un communiqué du ministère israélien de l’Economie relayé par la presse.

La responsable se rendra à Rabat, Casablanca puis Marrakech, et devra visiter des entreprises israéliennes implantées au Maroc. Au cours de sa visite, Barbivai échangera avec plusieurs responsables marocains dont Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce et Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances.

« Le Maroc a une importance considérable pour Israël sur le plan diplomatique, économique et culturel », a souligné Barbivai, citée dans le communiqué.

Notons que cette visite survient après celle du ministre israélien de la Défense Benny Gantz, en novembre dernier.

Les échanges bilatéraux entre Israël et le Maroc ont atteint environ 115 millions d’euros en 2021.