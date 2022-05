La ministre Fatima-Zahra Mansouri testée positive à la covid-19

Fatima-Zahra Mansouri a contracté la covid-19 et devra donc s’isoler pendant quelques jours. Selon une source de Hespress, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville n’assistera pas ce lundi à la séance de questions orales à la chambre des représentants.

Rappelons qu’après la hausse récente des cas de covid-19 au Maroc, plusieurs personnes ont exprimé leur inquiétude quant au risque d’une nouvelle vague de la pandémie.

A ce propos, Said Moutawakil, médecin réanimateur et membre du comité scientifique et technique du coronavirus, a indiqué que la situation épidémiologique au Maroc est stable, malgré la hausse constatée.

Dans une déclaration à Le Site info, l’expert explique que le taux de positivité ne dépassait pas 1% avant de passer à 1,8%, soulignant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. «On ne peut tirer la sonnette d’alarme que si ce taux dépasse 5%», a précisé Pr Moutawakil.

Il rappelle ensuite que la pandémie n’est pas terminée et que le virus est encore parmi. «La vigilance est de mise. On n’est pas à l’abri de nouvelles souches. Maintenant, on peut expliquer cette hausse des cas par l’assouplissement des mesures comme le retour des supporters aux stades et la réouverture des frontières», a-t-il assuré.

En parallèle, il n’a pas manqué d’appeler les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques à recevoir la 3ème dose du vaccin afin de se protéger.

H.M.