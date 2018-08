La militante Ibtissam Lachgar une nouvelle fois arrêtée à Rabat

La porte-parole et cofondatrice du Mouvement Alternatif pour les Libertés individuelles (MALI), Ibtissam Lachgar, a été arrêtée jeudi 16 août au soir, à Rabat. La militante aurait été interpellée pour “trouble à l’ordre public en état d’ivresse” et a été placée en garde à vue.

Sur sa page officielle, le mouvement a publié un communiqué dénonçant l’arrestation de Lachgar. «Notre porte-parole et cofondatrice du Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles Ibtissame Lachgar est arrêtée hier par la police à Rabat et nous avons encore aucune information des raisons de son arrestation. Nous condamnons fermement ces arrestations arbitraires des membres du mouvement et les intimidations qu’ils subissent et nous demandons la libération immédiate de notre camarade de lutte», peut-on lire.

S.L.