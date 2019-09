La météo du vendredi 27 septembre au Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 27 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN) :

– Temps demeurant relativement chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud-est et l’intérieur de Souss et des provinces sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard près des côtes.

– Nuages cumuliformes l’après-midi sur les reliefs de l’atlas, les versants sud est et le sud de l’Oriental avec orages isolés.

– Vents modéré de nord sur les cotes sud et faible, de sud à est sur le sud-est et de nord à ouest ailleurs.

– Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur les reliefs, de 23/30°C sur le sud-est et le sud et l’est des provinces sahariennes et de 17/22°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 25/30°C sur les reliefs et près des côtes, de 36/41 °C sur le Saiss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Rehamna, l’intérieur du Souss et le sud-est, de 41/44°C l’extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 31/36°C ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranéenne, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques entre Tanger et Larache et entre Tarfaya et Boujdour ainsi qu’agitée ailleurs.