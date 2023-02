La mère et la sœur de Ronaldo sont à Marrakech (PHOTO)

La sœur aînée de Cristiano Ronaldo, Elma dos Santos Aveiro, connue sous le nom d’Elma Aveiro, a opté pour le Royaume afin d’y présenter son défilé de mode intitulé « fashion show by Elma ». La date de celui-ci est prévue pour le samedi 11 du mois de mars prochain, à Marrakech.

Et c’est dans le cadre des préparatifs de ce défilé de mode que la mère et la sœur aînée de CR7 sont à Marrakech. Séjour marocain qu’Elma Aveiro a annoncé en publiant une photo d’elle, en compagnie de sa mère, prise dans le désert d’Agafay, situé à environ 30 kilomètres de la ville ocre.

Ce cliché montre mère et sœur du footballeur portugais, portant des voiles roses sahraouis et des gandouras bleu-marine typiquement marocaines. Elma Aveiro a également partagé cette photo avec ses fans et followers sur son compte officiel Instagram.

Et c’est via le même réseau social qu’elle a entrepris la promotion de son défilé de mode prévu à Marrakech, ainsi que son séjour au Maroc, dans un post avec le commentaire qui suit: « Ce sera une fin de semaine magnifique! Mon anniversaire est un défilé de mode! ».

Larbi Alaoui