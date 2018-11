La mère de Meriem Amjoun: “Je n’exclue pas que ma fille poursuive ses études à l’étranger”

La maman de Meriem Amjoun, la Marocaine de 9 ans qui a remporté mardi dernier le prix du concours international du défi de la lecture arabe à Dubaï, a exprimé sa fierté pour la distinction obtenue par sa fille et la grande renommée dont jouit dorénavant sa fille au Maroc comme à l’étranger.

Dans une déclaration accordée à Le Site Info, la maman de celle qui a fait la fierté de tout un peuple, n’a pas exclu la possibilité que sa fille poursuive ses études à l’étranger. “Je n’exclue pas cela, j’attends le retour de Meriem et de son papa des Emirats arabes unis pour clarifier beaucoup de choses sur l’avenir de notre fille”, a-t-elle dit.

La mère de la petite Meriem n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers tous les Marocains pour avoir soutenu sa fille.

Par ailleurs, Meriem Amjoun est attendu ce vendredi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Rappelons que quelques heures après le sacre, la petite fille a reçu un appel du roi Mohammed VI pour la féliciter de son exploit, au grand bonheur de son père, Lahcen Amjoun, qui ne s’y attendait pas.

Dans une déclaration à Le Site info, il a assuré que le Souverain était “très fier” de Meriem. Selon le père, le roi a remercié et félicité Meriem pour son sacre. “Tu as bien représenté le Maroc. On est fier d’une héroïne comme toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir”, a dit le Souverain selon Lahcen Amjoun.

