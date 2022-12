La mère de Hakim Ziyech aperçue dans l’ancienne médina de Rabat (VIDEO)

La mère de Hakim Ziyech est à Rabat. Elle a été aperçue dans l’ancienne médina de la capitale, escortée par des agents de la police.

Selon des vidéos qui circulent sur la Toile, de nombreux passants n’ont pas hésité à la saluer et à la féliciter pour le parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas en Coupe du monde. D’autres ont également tenu à la remercier pour avoir inculqué l’amour du pays à ses enfants, bien qu’ils soient nés aux Pays-Bas.

Pour rappel, le staff technique de la sélection nationale, les joueurs et leurs mamans auront droit à un accueil grandiose ce mardi à Rabat après leur brillant parcours en Coupe du monde.

Dans un communiqué, le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie précise que l’équipe ira à la rencontre du public, dès son arrivée vers 17 heures à l’aéroport de Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II – Place 16 Novembre – Place Chellah – Place Roi Hussein – Av. Mohammed V – Place Al Barid- Place Mohammed V – Place 11 Janvier – Av. Moulay El Hassan – Bab Essoufara, et ce jusqu’à son arrivée au Palais Royal, où le roi Mohammed VI honorera l’équipe d’une cérémonie d’accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique.

H.M.