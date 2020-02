La mère de deux enfants tuée à Berrechid

La ville de Berrechid a été secouée mardi par un terrible meurtre. Une jeune femme a été tuée par son mari au quartier Hassani. Selon une source de Le Site info, une violente dispute a éclaté entre le couple à cause d’un panier de légumes avant que le mis en cause ne poignarde son épouse au niveau du cou. Et d’ajouter que la victime était mère de deux enfants, précisant qu’elle ne s’est jamais disputée avec son mari.

La dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie. Le coupable a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

N.M.