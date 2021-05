La mère adoptive d’Achraf fait des révélations bouleversantes (VIDEO)

Achraf est cet adolescent ayant regagné à la nage la ville marocaine, Sebta, occupée par l’Espagne, et dont la photo et la vidéo, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont bouleversé tout le monde.

La maman adoptive de ce jeune Marocain a révélé, à Le Site info, que celui-ci est orphelin de père et de mère et qu’elle s’est occupée de lui après le décès d’une autre dame qui l’élevait. Achraf avait de grandes ambitions, a précisé notre interlocutrice, veuve et mère de trois enfants, incapable de réaliser les rêves du l’adolescent.

Et de poursuivre qu’elle a été fortement choquée et bouleversée à la vue de la photo et de la vidéo, montrant Achraf en larmes, en mer, et interpellé par la Guardia civil espagnole. Par conséquent, elle a dû se rendre à Tanger afin de récupérer l’ado et lui faire retrouver le giron familial.

Par ailleurs, notre interlocutrice a expliqué qu’elle a été fort surprise par l’initiative dangereuse qu’a entreprise Achraf puisque jamais, au grand jamais, il n’avait auparavant évoqué le désir de tenter de migrer clandestinement et de voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

En tout cas, le dicton « A chaque chose, malheur est bon » a été le mot de la fin pour Achraf et sa maman adoptive. Et ce, car un acteur associatif a entrepris un geste de solidarité agissante et de grande générosité. En effet, Jalal Aouita, via sa page officielle Facebook, a évoqué le cas de l’adolescent et a rappelé que ce dernier a vécu orphelin et a connu privation sur privation. Bien plus, l’acteur associatif a promis de procurer un toit à la famille d’Achraf et d’inscrire l’ado dans un établissement de formation professionnelle, dès la semaine prochaine!

« La situation d’Achraf est insupportable! Il ne pouvait même pas s’offrir des habits neufs, à l’instar des jeunes de son âge. Il est donc possible de comprendre qu’il ait pu tenter la migration clandestine et d’encourir des risques qui auraient mis fin à ses jours. Mais nous, en tant que Marocains, nous n’avons nulle excuse de rester les bras croisés devant le cas désespéré d’Achraf et de celui d’autres compatriotes qui souffrent mille maux en silence », a déploré Jalal Aouita.

