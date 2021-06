La meilleure bachelière du Maroc accueillie en héroïne dans son lycée (VIDEO)

Amina Zerouali, détentrice de la moyenne la plus élevée au baccalauréat 2021, a été accueillie en véritable héroïne dans son lycée, à Marrakech. L’élève a été reçue sur les rythmes de la dakka marrakchia et des youyous par le corps enseignant et administratif du lycée El Farabi.

Amina a déclaré à Le Site info qu’elle ne s’attendait pas à obtenir la meilleure note. « Je m’attendais à une bonne note, mais obtenir la meilleure moyenne à l’échelle nationale était une véritable surprise », a-t-elle indiqué.

Pour rappel, la jeune fille a obtenu la meilleure moyenne à l’échelle nationale avec 19,53, en filière Sciences physiques, option française.

À noter que la sœur jumelle d’Amina a obtenu la deuxième meilleure moyenne au niveau de la région de Marrakech-Safi.

