La Mecque: visite d’inspection de la délégation officielle marocaine

Les membres de la délégation officielle pour le pèlerinage au titre de cette année, conduite par le secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Ouheli, ont visité, mercredi soir, les résidences des pèlerins marocains à La Mecque.

Lors de cette visite, les membres de la délégation accompagnés de l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, ont pris connaissance des conditions des pèlerins marocains et de la qualité des services qui leur sont dispensés.

A cette occasion, M. Ouheli a assuré que les conditions d’hébergement des pèlerins marocains sont “satisfaisantes”, qualifiant l’impression des pèlerins de “très positive”.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire d’Etat a souligné que cette visite d’inspection a été effectuée en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ajoutant que l’objectif est de s’arrêter de près sur les conditions d’hébergement des pèlerins marocains.

Les pèlerins marocains ont exprimé leur satisfaction quant à leurs conditions “positives” et la qualité des services qui leur sont dispensés par les cadres religieux et le personnel médical composé de médecins et d’infirmières, a ajouté M. Ouheli.

De son côté, M. Mansouri a relevé que la délégation officielle a constaté la satisfaction des pèlerins marocains pour ce qui est de leurs conditions d’hébergements et les services mis à leur disposition, dont l’encadrement, le transport et les services médicaux, entre autres, ajoutant que les résidences des pèlerins marocains se situent à proximité de Masjid al-Haram.

Cette visite a été l’occasion de s’arrêter de près sur les conditions des pèlerins, a-t-il enchainé, soulignant que SM le Roi Mohammed VI veille à ce que les pèlerins accomplissent le hadjj dans les meilleures conditions.

La délégation s’est rendue également au siège de la mission médicale marocaine, où des explications lui ont été présentées autour de ses missions dans l’accompagnement et le suivi de l’état de santé des pèlerins marocains.

A cet égard, les membres de la mission médicale ont affirmé qu’aucun cas critique n’a été signalé jusqu’à présent parmi les pèlerins marocains.

S.L. (avec MAP)