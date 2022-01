La Marocaine Wassima annonce son come-back dans la chanson

Après une longue éclipse de la scène artistique, la chanteuse Wassima Ramdani annonce son come-back. Ce retour aux sources coïncide avec son divorce de son époux khaliji et a été annoncé aux fans et aux followers de l’artiste revenante, via son compte Instagram.

« Mes ami(e)s, avec la fin de l’année 2021, je vous annonce mon divorce. Les années que j’ai passées avec le papa de mes enfants étaient merveilleuses. Le sort en a décidé autrement, mais les sentiments de respect et d’estime perdurent », a écrit Wassima.

Tout en poursuivant qu’avec la fin d’une époque, une autre ère commence et qu’elle compte bientôt signer son retour à ses anciennes amours, la chanson, avec un nouveau clip. « Attendez-vous donc à une belle surprise bientôt! Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2022! Wassima. », a-t-elle conclu.

Pour rappel, la dernière chanson interprétée par Wassima, sous forme de clip, date de 2017. Une chanson en darija marocaine intitulée « Had sayed » (Ce monsieur), dont on doit les paroles à, Samir Moujari et la composition à Mehdi Mozayine.

L.A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @wassima.official