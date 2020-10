La Marocaine Souad Hassan subjugue le jury de «The Voice Senior» (VIDEO)

La chanteuse marocaine Souad Hassan a subjugué le jury du programme de la chaîne «MBC» lors de son passage mercredi dans le cadre du premier épisode de «The Voice Senior».

Déjà connue sur la scène artistique, Souad Hassan a fait une prestation brillante de la chanson «Arouh Limine» de l’astre de l’Orient, Oum Kalthoum. Elle a choisi de rejoindre l’équipe de sa concitoyenne Samira Said.

Le jury de ce nouveau format, consacré aux stars âgées de plus de 60 ans, comprend, aux côtés de Samira Said, la star libanaise Najwa Karam et les artistes Hani Shaker et Melhem Zein. Abderrahmane Souiri figure aussi parmi les chanteurs affirmés qui concourront dans ce programme avec d’autres chanteurs arabes.

Programmée pour mars, l’émission a été retardée à cause de la pandémie du Covid-19. Elle se déroule sous le même format que la version jeunes (the Voice) et la version enfants (The Voice Kids): les auditions en blind durant lesquelles les membres du jury écoutent les voix et retournent leur fauteuil au cas où ils sont séduits par la voix puis chaque coach accueille dans son équipe quatre candidats sélectionnés. Les concurrents se qualifieront à la finale durant laquelle un seul est couronné.

S.Z.