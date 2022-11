La Marocaine Meriem Amjoune fait pleurer le vice-président des Emirats (VIDEO)

La petite Marocaine prodige, Meriem Amjoune, lauréate du Prix du prestigieux concours « Arab Reading Challenge (Défi de lecture arabe), en 2018, alors qu’elle avait 9 ans à peine en cette année, a fait pleurer le vice- président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum.

Ainsi, des enregistrements vidéo de ce grand moment d’émotion ont été publiés, partagés et largement commentés sur les réseaux sociaux, faisant voir le vice-président des E.A.U et président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï fondre en larmes aussi, en constatant que la petite et prodigieuse récipiendaire marocaine était en pleurs à l’instant de la réception de son trophée, après avoir récité le poème qu’elle a choisi.

Meriem Amjoune avait opté, lors du cadre de la finale du concours « Arab Reading Challenge », dans sa 6ème édition, la lecture d’extraits de l’œuvre « Qissati » (Mon histoire) de Cheikh Mohamed Rached Al Maktoum.

Pour rappel, notre jeune compatriote avait remporté le Prix de ce concours dans sa 3ème édition en 2018. Lequel avait connu la participation de plus de 10 millions de candidats et de candidates, issus de 44 nations.

L.A.