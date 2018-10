La Marine royale marocaine n’a pas chômé ces derniers jours

Sur ce total, 382 clandestins ont été ramenés sains et saufs aux ports de Tanger, d’Al Hoceima et de M’Diq, alors que les 15 autres, récupérés ce lundi matin au large de Moulay Bousselham, ont été acheminés au port de Casablanca.

La Marine Royale a porté assistance, durant les journées du 27 et 28 et la matinée du 29 octobre, à 397 candidats à la migration illégale qui étaient à bord de plusieurs embarcations de fortune en difficultés en Méditerranée et en Atlantique, indique une source militaire.