La Marine royale a sauvé plus d’une centaine de subsahariens

Des Gardes Côtes de la Marine Royale, en patrouille maritime dans les eaux territoriales marocaines, ont porté assistance ce mardi au large de Nador et de Tanger, à 143 subsahariens candidats à la migration illégale, indique l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Ces clandestins étaient à bord de quatre embarcations en difficulté, précise l’Etat-Major des FAR dans un communiqué, ajoutant que 113 candidats secourus ont été ramenés sains et saufs au port de Nador, tandis que le reste est en cour d’acheminement vers le port le plus proche.

Trois des quatre embarcations assistées, dans un état vétuste, ont coulé juste après l’opération de sauvetage, selon le communiqué.

