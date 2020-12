La Marina de Salé se dote de toilettes publiques

La Marina de Salé s’est dotée, ce samedi, de toilettes publiques 100% marocaines et intelligentes, baptisées « Beluga », dont l’objectif est de répondre à un besoin primaire des citoyens selon une approche originale et innovante.

Lancée par la société « Access Pub » en collaboration avec les autorités locales, Beluga est la première toilette publique moderne déposée gratuitement avec des produits sanitaires haut de gamme, des mitigeurs infrarouges, un système domotique, six caméras de surveillance, des portes automatiques contrôlables à distance ainsi qu’un système d’urgence.

Cette toilette publique d’une forme triangulaire sont composée de trois faces : la première est réservée à la porte automatique, la deuxième aux trois écrans publicitaires de 75 pouces chacun et la troisième à une bâche rétroéclairée.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la société « Access Pub », Adnane Mouktabil a indiqué que le premier modèle de toilette publique 100% marocaine et intelligente inaugurée ce samedi à la Marina de Salé se distingue, en plus de la gratuité du service, par une plus-value technologique et sanitaire, notamment par l’installation d’un système domotique, une cabine individuelle par sexe, un système de protection antibactérien à 99% et un système de ventilation et de musique à l’intérieur du dispositif.

« Le projet des toilettes publiques prévu d’être implanté dans cinq autres grandes villes à savoir Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, s’inscrit dans une démarche privilégiant l’intérêt général du Maroc et de son développement », a-t-il expliqué, rappelant qu’il s’agit aussi de répondre aux Objectifs du développements durables (ODD).

La présidente de l’association Environmental Women Association (EWA), Farida Jaïdi a souligné, dans une déclaration similaire, qu’il s’agit d’une « très belle initiative de jeunes marocains » qui répondra parfaitement aux besoins primaires et physiologiques des citoyens.

« Cela fait quatre ans que notre association se bat pour des toilettes publiques, car il s’agit d’une problématique qui touche non seulement notre santé, mais également notre environnement et notre tourisme », a-t-elle fait remarquer.

Créée en 2016, Access Pub est une société maroco-belge spécialisée dans la publicité et l’affichage urbain phygital alliant affichage physique et digital qui propose des services liés notamment au mobilier urbain, au conseil et stratégie ainsi qu’à la création et la gestion du contenu. Elle compte plus de 50 employés.

M.S. (avec MAP)