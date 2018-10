La maison de Bouteflika au Maroc continue de faire polémique

Selon des sources bien informées, le président du conseil municipal d’Oujda, Omar Hejira, s’est entretenu à ce sujet avec le consul algérien. “Nous tenons à ce que l’ancienne maison de Bouteflika soit démolie le plus tôt possible, compte tenu de son état menaçant ruine. Si un mur tombe et tue une personne, l’affaire pourrait prendre une dimension grave”, a-t-il prévenu.

Le milliardaire et militant franco-algérien Rachid Nekkaz s’est rendu, lundi dernier, à l’ancien domicile du président Abdelaziz Bouteflika à Oujda. Il a affiché sa ferme volonté d’acheter la demeure, de la rénover et d’en faire un Musée.