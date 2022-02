La maire de Casablanca incite les fonctionnaires à se faire vacciner (VIDEO)

La maire RNIste de Casablanca, a assuré que la vaccination des citoyens reste la solution unique de lutter contre la pandémie de la covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Nabila Rmili a réitéré, lors d’un point de presse, que le vaccin est le seul moyen à même d’en finir avec le coronavirus et de préserver ainsi la santé des citoyens en leur évitant la propagation et la transmission de la maladie.

Et de poursuivre que la Commune de Casablanca a pleinement adhéré à la campagne nationale de vaccination et a incité tout le monde, fonctionnaires, employés des entreprises locales et employés communaux à bénéficier de la vaccination complète.

Dr Rmili a également ajouté que les personnes qui ont des réserves à propos de la vaccination doivent d’abord penser à leurs familles, au lieu de ne penser qu’à elles-mêmes. Ceci, car elles pourraient bien transmettre le virus à leurs enfants ou à leurs parents et causer le décès de ces derniers, à Dieu ne plaise, a prévenu la maire de Casablanca.

L.A.