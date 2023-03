La Lydec renforce les capacités de production énergétique à Ain Harrouda (VIDEO)

Le projet extension du poste source Ain Harrouda 225 kV / 20 kV a pour objectif l’augmentation de la puissance installée pour faire face aux demandes croissantes dans la zone alimentée par ledit poste source. Cela permettra d’assurer d’une part, la sécurité d’alimentation en électricité dans les zones d’Ain Harrouda, Mohammedia, et d’autre part, le secours mutuel entre les postes source Ain Harrouda, Mohammedia et Laayoune.

Le poste source Ain Harrouda 225 kV /( 20 kV se caractérise par la technologie des jeux de barres 225 kV isolés sous gaz SF6 (PSEM : poste sous enveloppe métallique). Cette technologie permet d’avoir un encombrement très réduit de l’installation et de pouvoir abriter les équipements 225 kV à l’intérieur d’un bâtiment.

Actuellement, le poste source est alimenté par deux lignes 225 kV qui proviennent de la Centrale thermique Mohammedia et le poste source Laayoune, la transformation de la tension 225 kV au 20 kV est assurée par deux transformateurs de puissance de 70 MVA chacun et l’évacuation de l’énergie électrique est assurée via trois rames 20 kV comptabilisant au total 26 départs HTA.

Ce projet d’extension du poste source prévoit le raccordement d’un troisième transformateur de puissance 80 MVA. Ces travaux nécessitent l’ajout des jeux de barres de technologie blindée entre le disjoncteur 225 kV jusqu’à la loge transformateur ainsi que les travaux de raccordement 20 kV / Basse Tension / CCN du transformateur de puissance T3.

Le coût global d’investissement pour la réalisation des prestations citées est de 9 Mdhs HT pour un délai de 6 mois de réalisation. L’avancement physique des travaux est de 65%.