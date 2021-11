La lutte contre l’obscurantisme au coeur d’une exposition à Casablanca

Une exposition d’arts plastiques pour la promotion des valeurs du vivre ensemble et de tolérance et la lutte contre l’obscurantisme et l’extrémisme a été organisée, ce mercredi à Casablanca, à l’initiative de l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Cet événement qui s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Marche verte et de la fête de l’indépendance, a donné la parole à l’art et aux couleurs à travers les toiles de l’artiste peintre Hayat Kadiri Hassani.

Les couleurs et la lumière pour lutter contre l’obscurantisme est la thématique, qui a été illustrée avec éloquence grâce aux œuvres de Hayat Kadiri Hassani qui sont dominées par le blanc qui évoque la transparence et la clarté et prône par conséquent les valeurs de paix et de tolérance.

Organisée en partenariat avec l’Espace maroco-italien de solidarité, cette exposition est en droite ligne avec la stratégie de l’Observatoire visant à enraciner les valeurs du vivre ensemble et de tolérance et lutter contre l’obscurantisme, la violence, le terrorisme et l’extrémisme à travers l’art particulièrement les arts plastiques qui font partie des vecteurs de rayonnement des valeurs nobles au sein de la société.

A cette occasion, Mohamed Kamar, président de l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a souligné, dans une déclaration à la MAP, que les célébrations des fêtes nationales sont l’occasion pour enraciner les valeurs de patriotisme, relevant que l’art est un vecteur de diffusion de valeurs universelles nobles de tolérance, de paix et de coexistence.

Et de souligner que le Maroc, qui n’est plus un pays de transit mais désormais d’accueil, est un havre de paix et de tolérance en Afrique et en Méditerranée, notant que le Royaume accueille à bras ouverts toutes les cultures et races.

Pour sa part, l’artiste peintre Hayat Kadiri Hassani a mis l’accent sur l’importance des célébrations des fêtes nationales dans la diffusion des valeurs d’appartenance, du vivre ensemble et de coexistence.

Pour l’artiste, ses toiles exposées lors de cet événement sont dominées par la couleur blanche, qui évoque la transparence, la pureté et la lumière, notant que ses œuvres prônent la paix, la fraternité, la coexistence et la cordialité.

