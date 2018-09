La loi contre les harceleurs est enfin entrée en vigueur au Maroc

Cette nouvelle loi considère également comme crime le fait de faire chanter une femme en menaçant de divulguer sur internet des photos privées ou compromettantes sans son consentement. Les coupables risquent l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans en plus d’une amende de 2000 à 20.000 dirhams. Quand l’auteur du crime est l’époux, le fiancé, un proche de la victime ou une personne ayant une tutelle sur elle, la sanction varie de 1 à 5 ans de prison en plus d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Casablanca vient, d’ailleurs, d’être secoué une par sordide histoire de harcèlement sexuel dont les coupables paieront certainement le prix fort. Vendredi 7 septembre, trois célèbres comédiens ont harcelé une jeune femme dans un café situé sur l’avenue des FAR. La victime, qui attendait son mari, a été humiliée, insultée et diffamée par ses agresseurs, prenant ainsi la décision de les poursuivre en justice. Malgré l’intervention des familles, elle n’a pas rechigné et insisté à poursuivre la démarche judiciaire. Les utilisateurs de Facebook ont d’ailleurs apprécié la réaction de la victime qui, selon eux, jouera un rôle déterminant dans l’action de sensibilisation des femmes.

Les insultes à l’encontre de la gent féminine ne seront également plus tolérées et leurs auteurs devront payer une amende de 12.000 à 60.000 dirhams. Cette somme peut atteindre 120.000 dirhams en cas de diffamation.

Tout individu ayant offensé une femme via des actes ou paroles ou signes ayant une nature sexuelle, ou accusé d’avoir envoyé des messages électroniques ou des enregistrements ou des photos à caractère sexuel risquent des peines d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 2000 à 10000 dirhams ou de l’une des deux sanctions.

C’est ce mercredi 12 septembre que la loi contre le harcèlement des femmes au Maroc entre en vigueur. A partir d’aujourd’hui, la gent masculine n’a qu’à bien se tenir parce que la justice est désormais intransigeante dans ce genre d’affaires, et les harceleurs dans l’espace public ne seront plus épargnés.