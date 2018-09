La liste des personnalités décorées ce lundi par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lalla Khadija, a présidé, ce lundi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

Une cérémonie à l’issue de laquelle le Souverain a procédé à la décoration de Ouissams Royaux de dix-huit professeurs et cadres du ministère l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, choisis parmi les meilleurs dans les différentes régions du Royaume, dont voici la liste:

Ont été décorés du Ouissam Al Moukafaa Al Wathania de troisième classe (Officier) Mohammed Karakhi, professeur agrégé en mathématiques en classes préparatoires au lycée d’excellence de Benguerir à Rhamna, Thami El Halkouj, professeur agrégé en sciences physiques en classes préparatoires au lycée d’excellence de Benguerir à Rhamna, et Zahra Souibri, directrice du Lycée collégial Imam Al Boukhari à Rabat.

Le roi a décoré du même Ouissam Idriss Assamadi, enseignant du primaire à l’école Ibn Zaidoun à Laâyoune, Toufiq Ejgham, professeur d’enseignement qualifiant au collège Oued El Makhazine à Meknès, Mohamed Kaâb, enseignant du primaire, directeur adjoint du groupement scolaire Oumnaste à Al Haouz, Khadija Biadi, enseignante du primaire à l’école Abou Al Hassan Kabissi à Salé, et Meriem El Amrani, enseignante du primaire à l’école Ali Ibn Abi Taleb à Ouazzane.

Le Souverain a également décoré du Ouissam Al Alaoui de troisième classe (Officier) Christophe Boeckel, responsable des classes préparatoires au lycée d’excellence de Benguerir à Rhamna, et du Ouissam Al Moukafaa Al Wathania de quatrième classe (Chevalier) Meriem Maa Al Aininine, Enseignante du primaire à l’école Bir Guendouz à Aousserd, Mohamed Slimani, Enseignant du primaire au groupe scolaire Ouled Houmad à Taroudant, et Abdelmalek Zouhir, Enseignant du primaire au groupe scolaire Sidi Daoud à Jerada.

Il s’agit aussi de Farida Essamadi, professeur d’enseignement qualifiant, surveillante générale de l’internat du collège Oum Al Mouminine à Tétouan et de Hamid Anerghi, Enseignant du primaire au groupe scolaire Ait Iâala Ouahdat Ait Himmi à Tinghir.

Le roi a décoré ensuite du Ouissam Al Istihkak Al Wathani de classe exceptionnelle, Najat Chariabka, enseignante du primaire au groupe scolaire Tarik Ibn Ziyad à Assa Zag, Abdellah Ouahbi, enseignant du primaire au groupe scolaire Al Jil Al Jadid à Tiznit, et du Ouissam Al Istihkak Al Ouathani de première classe, Touria Saoudi, professeur d’enseignement qualifiant au collège Allal El Fassi à Rabat.

Le Souverain a, en outre, décoré du Ouissam Al Istihkak Al Wathani de deuxième classe Hicham Al Faquih, enseignant du primaire au groupe scolaire “Binti” à Al Hoceima.

A cette occasion, le roi a été salué par douze élèves, stagiaires et étudiants lauréats au titre de l’année scolaire 2017-2018.

Il s’agit de:

Nasser Nait-Ali, de la ville de Marrakech, qui a réussi l’examen national du baccalauréat (sciences physiques) en obtenant la moyenne de 19.44.

Imane Benyouss, de la ville de Khouribga, qui a réussi l’examen national du baccalauréat (sciences physiques) en obtenant la moyenne de 19.27 (enseignement public).

Anas Chakroun, de la ville de Casablanca, qui a obtenu la meilleure moyenne nationale à l’examen du baccalauréat professionnel avec la note de 17.87.

Zhour Ansar, de la ville de Ain El Aouda, a décroché son baccalauréat avec la moyenne de 11.39. En dépit de son handicap, elle a préféré ne pas bénéficier des facilités accordées à cette catégorie.

Oussama Aguerdoua, technicien spécialisé en informatique, lauréat de l’Institut de Technologie Appliquée de Nador, a obtenu plusieurs prix internationaux dans le domaine du développement informatique “Word Skills”.

Hamza Jabbour, technicien spécialisé en réseau informatique, lauréat de l’Institut spécialisé dans les métiers de l’offshoring de Tétouan, lauréat du 1er prix au concours Cisco, NetRiders, Région de l’Afrique.

Mohamed Al-Joulali, technicien spécialisé en électronique, major de promotion dans le domaine de l’industrie de l’automobile à l’Institut de Technologie Appliquée d’Oujda.

Saadia Benjmai, technicienne spécialisée en logistique aéroportuaire, major de promotion à l’Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire à Nouaceur.

Majda Khoubach, major de promotion à l’école nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat.

Ahmed Ayoub Arrekaoui, ingénieur d’Etat en génie civil, lauréat de la Faculté des sciences et techniques de Marrakech, son parcours a été couronné par la création de sa propre entreprise.

Mouad Boualakhbar, ingénieur d’Etat en mécatronique, lauréat de l’école normale supérieure de l’enseignement technique de Rabat (ENSET). Il a fait preuve d’excellence dans le domaine de la recherche dans le domaine de l’efficacité énergétique et inventeur détenteur de quatre brevets d’invention.

Mohamed Saad Bajou, qui prépare un doctorat d’État en génie industriel, est lauréat de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès et auteur de plusieurs publications scientifiques relevant du domaine de sa compétence.

S.L. (avec MAP)