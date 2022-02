La Ligue marocaine pour la protection de l’enfance présente ses condoléances à la famille de Rayan

La Ligue marocaine pour la protection de l’enfance a exprimé ses vives condoléances à la famille de l’enfant Rayan et à tous les Marocains, suite au tragique accident qui lui a coûté la vie.

Dans un communiqué, la Ligue a indiqué avoir appris avec grande affliction et profond regret la nouvelle du décès de l’enfant Rayan, suite à sa chute dans un puits dans la commune de Tamorot (province de Chefchaouen).

En cette douloureuse circonstance, qui a profondément affligé l’ensemble du peuple marocain, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, sa présidente, l’ensemble de ses membres et les pensionnaires des centres de protection de l’enfance qui en relèvent, ont présenté leurs plus vives condoléances et leur sincère compassion à la famille de l’enfant Rayan, et à l’ensemble des citoyens en cette pénible épreuve, la volonté d’Allah étant imparable, implorant le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

La Ligue a également exprimé ses vifs remerciements au roi Mohammed VI pour les efforts que le Souverain a déployés en suivant de près les équipes de secours et en donnant ses Hautes Instructions aux autorités publiques afin de sauver la vie de l’enfant Rayan et l’extraire du puits.

La Ligue marocaine pour la protection de l’enfance a loué et salué les efforts inlassables consentis par l’ensemble des éléments de la protection civile, des équipes techniques, des autorités gouvernementales et locales, des bénévoles, et toutes les familles marocaines, avec dévouement, abnégation et esprit de sacrifice, afin de sauver la vie de la victime, priant le Tout-Puissant d’épargner au Maroc tout malheur et de préserver le roi Mohammed VI.