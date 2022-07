La Koweitienne Rawan Bin Hussain danse sous le rythme des « Reggada » (VIDEO)

La chanteuse et mannequin britannique, née au Koweït, Rawan Bin Hussain, a fait sensation sur les réseaux sociaux avec sa danse sur le rythme des « Reggada », style musical marocain, très prisé dans l’Oriental, surtout à Berkane et à Oujda.

Dans un enregistrement vidéo, on voit Rawan Bin Hussain entonner une chanson et une danse des « Reggada », suscitant ainsi l’admiration de ses fans et followers sur le réseau social Instagram.

A rappeler que le mannequin britanno-koweitien a récemment sorti une nouvelle chanson , intitulée « Wehde Estesnaiya » (Solitude exceptionnelle) sur sa chaîne YouTube. Elle y a collaboré, côté paroles avec Fadi Asad, alors que la composition musicale est de Mustapha Mahfoud.

On doit les arrangements de la chanson à Mustapha Sabbagh, tandis que la réalisation du clip est l’œuvre de Richa Sirkis.

