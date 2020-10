La journaliste Kaima Belouchi endeuillée

La première journaliste sportive marocaine est en deuil. En effet, la tante de Kaima Belouchi a rendu l’âme ce vendredi, 30 octobre.

Et c’est via sa page officielle Facebook que la journaliste de la presse sportive audiovisuelle a annoncé le décès de sa parente. « Ma tante est entre les mains du Bon Dieu! », a-t-elle écrit. Et en ces tristes circonstances, tous les followers de Kaima Belouchi n’ont pas manqué de lui exprimer leur compassion et de lui présenter leurs sincères condoléances, ainsi qu’aux membres de sa famille, à ses proches, amis et collègues.

Que Dieu ait la défunte tante de notre chère journaliste en Sa sainte miséricorde! « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

A.T.