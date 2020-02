La jeune actrice Nisrine Erradi endeuillée (PHOTO)

La jeune actrice marocaine Nisrine Erradi vient de perdre son père. La jeune femme a appris la triste nouvelle alors qu’elle se trouve en Arabie Saoudite pour les besoins d’un tournage.

“Celui qui me disait ‘crois en toi’, celui qui me conseillait de ne pas regarder derrière moi, est décédé. Le meilleur homme que j’ai connu dans ma vie est mort et rien ni personne ne me rendra désormais heureuse. Mon papa est parti”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram en légende d’une photo d’elle aux côtés de son défunt père.

Et d’ajouter: “La vie s’est arrêtée après son départ, je t’aime énormément papa et je ne serai plus jamais heureuse sans toi”.

Par ailleurs, plusieurs artistes et ami(e)s de l’actrice ont tenu à lui présenter leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

M.S.