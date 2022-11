La hausse exorbitante du prix de l’huile d’olive provoque la colère des Marocains

Les prix de l’huile d’olive ont connu, cette année, une revue en hausse astronomique, puisque le litre coûte maintenant 80 DH!

Ce qui n’a pas manqué de susciter l’indignation et la colère des citoyens, dont les internautes sur différents réseaux sociaux, concernant l’augmentation du prix de l’huile d’olive, produit quotidiennement consommé par le modeste citoyen, dont la grande faiblesse du pouvoir d’achat ne peut plus, désormais, lui permettre d’en acheter.

Ces citoyens ont aussi assuré que le bidon d’huile d’olive de cinq litres coûte le prix onéreux et abusif de 400 DH, pour l’heure, c’est-à-dire le double du prix qu’il coûtait avant! A ce propos, le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive a précisé que le prix du litre d’huile d’olive ne pourrait pas dépasser les 80 DH, comme prix limite au cours de cette année, vu la rareté de la pluviométrie et des changements climatiques que le pays a connu en 2022.

Et dans une déclaration précédente à Le Site info, Rachid Benali avait souligné que les prix de l’huile d’olive pourraient atteindre les 100 DH dans certaines régions et ce, à cause des spéculateurs et autres intermédiaires. Par conséquent, avait-il averti, les citoyens se doivent donc de faire preuve d’attention et de précaution car le prix du litre d’huile d’olive ne devrait pas dépasser 80 DH.

De même que notre interlocuteur avait tenu à souligner que 70% de la production des olives s’effectue dans les terres dites » bour » qui ne comptent que sur la pluviométrie. Et que c’est le retard des pluies qui est la cause principale de la réduction en peau de chagrin de ladite production. Ajouter à cela, la sécheresse qui sévit au Maroc, les fortes chaleurs que connaissent certaines régions ainsi que le manque d’eau d’irrigation, avait poursuivi Rachid Benali.

Larbi Alaoui