La hausse du prix du lait UHT débarque sous l’Hémicycle

« Au suivant! », comme le chantait Jacques Brel! C’est donc au tour du lait UHT et de ses dérivés de connaître une augmentation des prix, au Maroc. Quel sera sera donc « le suivant de celui qu’on suivait? », toujours selon la chanson célèbre du grand chanteur belge.

Cette nouvelle revue en hausse d’un produit de première nécessité a débarqué sous l’Hémicycle par la voix de Naima El Fathaoui, membre du groupe parlementaire du PJD, à la Chambre des représentants.

La députée du parti de la Lampe a ainsi adressé une question écrite à la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, affirmant que de nombreux épiciers, de différentes villes du Royaume, ont reçu une liste des nouveaux prix du lait UHT et de ses dérivés.

Et de poursuivre que le nouveau prix du demi-litre de lait UHT a atteint les 6 DH, alors qu’il ne coûtait que 5 DH auparavant. Quant au litre de ce même lait, de 9DH, il est passé à 11 DH, a souligné la députée PJDiste.

Concernant le kilo de beurre, il coûte maintenant 100 DH au lieu du prix précédent de 90 DH. Les yaourts pour enfants, surtout ceux consommés par les bébés et les nourrissons, ne sont pas en reste et coûtent quelque 30 centimes de plus, c’est-à-dire 3 DH l’unité maintenant, a précisé Naima El Fathaoui.

Celle-ci, dans sa question écrite, a également demandé à la ministre de l’Economie et des Finances quelles sont les mesures que son Département compte prendre pour remettre les pendules laitières à l’heure, UHT et dérivés, et revenir, ainsi, à pratiquer leurs précédents prix.

