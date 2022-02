La hausse des prix interpelle la majorité gouvernementale

Il est prévu que les leaders des partis de la majorité gouvernementale organisent une réunion, cette fin d’après -midi, au siège du Rassemblement national des indépendants, à Rabat, pour discuter des développements inhérents à la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, des carburants, etc.

Selon une source concordante de Le Site info, le chef de gouvernement et patron du parti de la Colombe (RNI), Aziz Akhannouch, le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Me Abdellatif Ouahbi, et le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka vont se réunir afin de discuter des répercussions négatives de ces hausses incessantes des prix. Surtout suite à la colère indignée et légitime de la vox populi dont le pouvoir d’achat pâtit grandement de la présente situation socio-économique.

Les trois leaders des partis de la majorité gouvernementales ne manqueront non plus, ce mardi 22 février, de discuter de la problématiques de l’absence de pluviométrie cette année et des conséquences qui en découlent concernant les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.

Larbi Alaoui