La hausse des prix de la volaille arrive au Parlement

Le problème de la hausse des prix des volailles à été porté au Parlement. Mohamed Sadiki, le ministre de l’Agriculture, a été appelé à intervenir pour pallier à ce problème et du même coup alléger le fardeau des familles marocaines les plus vulnérables qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Nadia Touhami membre du groupe PPS à la 1ère chambre, a souligné que les prix de la majorité des aliments au Maroc continuent leur envolée, atteignant des niveaux record.

Elle a souligné que le prix de la volaille, l’aliment le plus prisé par les ménages marocains, ont flambé d’une manière hallucinante, fragilisant ainsi davantage le pouvoir d’achat des consommateurs. Ce qui a causé un climat de tension et de désarroi.

La députée a apostrophé le ministre de l’Agriculture sur les mesures entreprises par son ministère pour régler le secteur de la volaille et contrôler les prix afin de préserver le pouvoir d’achat des familles marocaines notamment les plus démunies

M.T.