La HACA sévira-t-elle contre le chanteur Adil El Miloudi ?

Le sieur Adil El Miloudi,”chanteur populaire” vient de commettre un impair de taille qui fera sûrement oublier aux midinettes ses pseudo-tubes et chansonnettes. Il ignore totalement le proverbe:”Il ne faut pas frapper une femme, même avec une fleur”. En revanche, il est un fervent adepte du proverbe scandaleux, misogyne et criminel”:”Frappe ta femme chaque jour!Si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle sait pourquoi”.

Et Miloudi n’a pas hésité à déclarer, sans honte, ni pudeur (bla hachma ou bla hya) qu’il lui arrive de tabasser sa tendre et douce moitié! Cette révélation, cet aveu ignoble ont été commis lors d’une édition de l’émission de Shada TV, “The Kotbi Tonight”.

Ces propos violents et misogynes ne sont pas passés inaperçus et ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Loin s’en faut! Et même la presse étrangère en ont fait leurs choux gras, hélas! Scandalisés, de nombreux internautes espèrent vivement que la Haute autorité de la communication audiovisuelle interviendra et sanctionnera comme il se doit l’auteur de cette incitation au tabassage impuni et “légal” des femmes!

Par ailleurs, nos confrères du site HuffPost Maroc rappellent que, selon Mehdi Kotbi, l’émission où El Miloudi a proféré ses insanités a été diffusée le 29 juillet dernier. Date à laquelle la chaîne Shada TV n’était pas encore soumise à l’autorité de la HACA.

Les mêmes sources ajoutent que les téléspectateurs qui avaient vu “Kotbi Tonight” dont l’invité était ce El Miloudi demandent qu’une enquête judiciaire soit diligentée à son encontre. L’on demande également que le chanteur soit sanctionné pour ses propos, que stations de radios et chaînes de TV interdisent ses chansons d’antenne et qu’il soit privé de participation aux festivals et autres concerts.

Pour triste rappel, Adil El Miloudi avait osé proférer “qu’un homme qui ne tabasse pas sa femme, n’est pas un homme”. Y a-t-il plus dangereuse apologie des violences contre les femmes? Honte à vous El Miloudi!

Larbi Alaoui