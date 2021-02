« La grippe aviaire ne concerne pas le Maroc », rassure le président de la FISA

Des rumeurs alarmantes inquiètent les consommateurs marocains à propos de la probabilité que les volailles ne soient atteintes de grippe aviaire. Lesquelles rumeurs se font de plus en plus persistantes depuis la découverte de plusieurs foyers de grippe aviaire hautement pathogène A(H5N1) chez des oiseaux sauvages, dans de nombreux pays européens.

Dans ce cadre, le présidnt de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) a déclaré à Le Site info que cette vague de foyers de grippe aviaire a été signalée en Europe et ne concerne aucunement le Maroc.

Chawki Jirari a également tenu à souligner que les aviculteurs marocains fournissent des efforts louables afin de protéger le secteur avicole. De même que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), à son tour, veille au grain et joue un rôle important en mobilisant ses équipes, chargées de signaler tout cas suspect de grippe aviaire.

Le président de la FISA a aussi exprimé ses souhaits afin que la situation du secteur avicole demeure stable et qu’aucun cas de grippe aviaire ne soit signalé dans le Royaume. Et de préciser que « toutes ces rumeurs sont sans fondement, sachant que l’épizootie de grippe aviaire n’a aucun rapport avec le consommateur car le virus s’attaque uniquement à la volaille et cause sa mort ».

A.T.