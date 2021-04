La grève des enseignants contractuels se poursuit pour la quatrième journée consécutive. C’est dire que ces derniers ne décolèrent toujours pas.

La Coordination nationale des professeurs contractuels avait annoncé jeudi dernier qu’elle mènera une grève nationale de 3 jours (jeudi, vendredi et samedi). Cette grève a été prolongée pour inclure ce lundi 26 avril.

Notons que les enseignants contractuels ont organisé plusieurs marches et sit-in ces dernières semaines. Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi, avait insisté, lundi dernier, que son département «n’a imposé le mode d’embauche régional à personne et reste attaché à garantir le droit des élèves à l’apprentissage ».

K.C.