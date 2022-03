La grève des enseignants contractuels de nouveau prolongée

La coordination nationale des enseignants contractuels a annoncé avoir prolongé sa grève nationale pour deux jours supplémentaires, en protestation contre les peines de prison infligées à leurs collègues.

Un communiqué de la coordination annonce ainsi que la grève se poursuivra les 14 et 15 mars. Elle avait indiqué auparavant avoir prolongé sa grève les 11, 12 et 13 mars, suite aux peines de prison et aux amendes dont ont écopé 45 enseignants contractuels.

Les enseignants contractuels réitèrent par ailleurs leurs appels à l’annulation du système des contrats, et à l’intégration dans la fonction publique.

Notons que le tribunal de première instance de Rabat a condamné, jeudi dernier, une enseignante à 3 mois de prison ferme, et d’autres enseignants à deux mois avec sursis.

M.F.