La France refuse le visa à un Marocain dont le chiffre d’affaire dépasse les 300 MDH !

Le politologue Adil Benhamza a révélé que les autorités françaises ont refusé d’octroyer le visa à un homme d’affaires marocain dont le CA (chiffre d’affaires) dépasse les 300 millions de dirhams (30 milliards de centimes) par année. Le prétexte du refus est que ce chef d’entreprise « n’a pas les garanties pécuniaires suffisantes pour passer des vacances en France »!

Ce que Benhamza considère comme une « humiliation vis-à-vis des Marocains », lors de son intervention à la station « Radio Monte Carlo Doualiya ». Tout en soulignant que le sujet des visas ne prenait pas autant d’importance pour les ressortissants marocains, mais qu’il en prend davantage au sein de l’opinion nationale marocaine, depuis ces refus répétitifs, incompréhensibles et « humiliants » des autorités françaises.

Et si cette attitude hostile perdure, a ajouté le politologue, elle conduira sûrement au boycott de tout ce qui est « made in France », vu l’influence de plus en plus importante des réseaux sociaux. Surtout qu’un premier boycott a été un succès et sachant que l’opinion publique marocaine s’oppose à cette nouvelle politique des autorités hexagonales et a une sensibilité particulière concernant la nouvelle mentalité adoptée par l’administration française.

De même que Adil Benhamza a rappelé qu’en 2019, les autorités consulaires françaises avaient reçu 380.000 demandes de visas Schengen et en a accordé 360.000, Cependant, cela a changé depuis et les refus de visas aux Marocains par les autorités françaises sont devenus monnaie courante.

Ce qui va sûrement amener les Marocains au boycott des produits français, a poursuivi le politologue marocain, précisant, par ailleurs, que les Marocains qui ne possèdent pas toutes les conditions requises et les moyens pécuniaires nécessaires ne présentent pas de demandes de visas.

L.A.