La Fondation Renault Maroc rénove intégralement une école à Tanger

Marc Nassif, Directeur Général de Renault Group Maroc, et Président de la Fondation Renault Maroc, et Mohamed Bachiri Directeur Général de l’usine Renault de Tanger et Vice-Président de la Fondation, ont visité mardi l’école primaire publique « Aghdir Eddefla » intégralement rénovée par la Fondation Renault Maroc dans la commune de Melloussa.

La visite s’est tenue en présence des représentants de la direction provinciale de l’éducation nationale, des représentants des autorités locales et de la direction de l’école, et a permis de constater les travaux de réaménagement réalisés par l’équipe de la Fondation Renault dans le but de rendre plus attractif l’apprentissage à travers l’amélioration de l’environnement scolaire.

La rénovation de l’établissement a nécessité la remise en état complète du réseau électrique, l’installation de fosses septiques, la rénovation totale de l’étanchéité, le dallage extérieur, la remise en état des portes et fenêtres, l’aménagement d’un coin jardin et d’espaces verts, la mise en place d’un circuit de collecte des eaux pluviales, la mise en place d’un système d’arrosage goute à goute, la peinture intégrale de l’établissement et le remplacement du mobilier scolaire.

Parce qu’on apprend mieux dans un cadre agréable, la Fondation Renault Maroc a lancé de nombreuses initiatives de réfection d’établissements scolaires publics en régions rurales et périurbaines, en particulier, des écoles primaires sur ses zones d’implantation. Ce programme a d’ores et déjà permis de contribuer au confort quotidien des élèves de plusieurs écoles dans les régions d’Essaouira, et de Tanger, et constitue un moyen supplémentaire d’encourager la rétention scolaire.