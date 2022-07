La FMPS et la GIZ Maroc signent une convention

La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS), a signé à Casablanca avec la GIZ Maroc, organisme de coopération Marocco-Allemand à travers son programme S4D Maroc « Sport pour le Développement Maroc », une convention de partenariat pour la réalisation d’une étude sur l’industrie du sport dans le Royaume.

La coopération entre les deux organisations a pour objectif d’analyser et d’évaluer le potentiel de développement de l’industrie du sport au Maroc à travers une étude commune, permettant de cerner ses impacts économiques et sociaux ainsi que ses besoins et potentiels en termes d’emploi.

Cette étude sera réalisée via la contribution des expert.e.s de la GIZ et de l’Université du Sport de Cologne (DSHS, cf. accord entre la GIZ et la DSHS ) et le réseau de la FMPS et du programme S4D afin d’augmenter la représentativité et la pertinence de l’étude.

Cette convention de partenariat a été signée par Mehdi Sekkouri Alaoui et Ayoub KOUTAR, en leur qualité de Président et de Secrétaire Général de la FMPS, et Alexandra Hilbig, Cheffe du secteur gouvernance de la GIZ et Aline Watermann responsable du programme S4D Maroc.

« Cette étude est un de nos chantiers prioritaires au sein de la FMPS, elle nous permettra d’avoir une meilleure compréhension de notre industrie et par la même occasion elle donnera une idée plus précise sur son poids et son impact à nos différents partenaires tant publics que privés. Nous sommes ravis du partenariat avec la GIZ qui a une véritable expertise en la matière » déclare Mehdi Sekkouri Alaoui, Président de la FMPS.

« Avoir une analyse sectorielle avec la contribution des acteurs privés du secteur sportif au niveau du royaume nous permet d’identifier les potentiels de ce marché afin de mieux promouvoir l’emploi et d’en déduire des éventuels besoins d’employeur pour favoriser l’employabilité à travers nos actions d’insertion et nos différentes formations S4D. » déclare Alexandra Hilbig, cheffe du secteur Gouvernance de la GIZ Maroc.