La fin de la pandémie est-elle proche au Maroc? Des experts répondent

Le nombre de cas confirmés de covid-19 est revu à la baisse au Maroc, ces derniers temps. Et le Royaume a rouvert des frontières depuis hier, lundi 7 février.

Ces deux faits sont de bon augure pour de nombreux citoyens qui espèrent que cela est annonciateur de la fin proche de la pandémie du coronavirus, pour les plus optimistes. Alors que d’autres plus sceptiques pensent que nous en sommes seulement à la fin de cette nouvelle vague de la maladie.

Mais qui mieux que des experts peuvent répondre à ces interrogations, oscillant entre optimisme et scepticisme ? Dans ce cadre, des membres du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination sont rassurants et préconisent que la nouvelle vague est sur le point de n’être plus qu’un mauvais souvenir, vers la fin de ce mois de févier, et que le retour à la vie normale est donc imminent.

Dans diverses déclarations à Le Site info, plusieurs experts, virologues et immunologues, entre autres praticiens, ont affirmé que malgré la revue en hausse des cas contaminés, l’on se dirige vers une courbe descendante des cas dans les prochaines semaines de ce mois de février.

Parmi ces experts, citons le Professeur Moulay Mustapha Ennaji! Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, a auparavant déclaré à Le Site info que l’augmentation des cas contaminés était « une chose normale » car la revue en baisse des contaminations est attendue.

Pr Ennaji a aussi lancé un appel visant le respect des mesures préventives et sanitaires, comme il a conseillé d’éviter les lieux à la grande affluence, tout en demandant aux citoyens leur pleine adhésion à la campagne nationale de vaccinations, seuls moyens de lutter efficacement contre la covid-19.

L.A.